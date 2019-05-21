غضب على مواقع التواصل بسبب تشكيلة مصر تحضيرا لكأس أمم أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت تشكيلة المنتخب المصري لمباراتين وديتين تحضيريتين قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واعترض قطاع من الجماهير المصرية على استبعاد أسماء تألقت مع أنديتها خلال الموسم الحالي، متسائلين عن أسباب الاستبعاد وضم لاعبين آخرين للقائمة.

وأثار استبعاد كل من لاعبي الزمالك محمود كهربا وعبدالله جمعة، بالإضافة إلى جناح الأهلي رمضان صبحي والمخضرم أحمد فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية وصالح جمعة، وحارس الوحدة السعودي محمد عواد، غضبا كبيرا بين جماهير الفراعنة.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق، الثلاثاء، عن القائمة التي تم استدعاؤها لمباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين، وضمت عددا من المحترفين في إنجلترا مثل محمد صلاح وأحمد المحمدي ومحمد النني وأحمد حجازي.

وجاء اسم محترف قاسم باشا التركي، المتألق محمود تريزيغيه، ضمن القائمة إلى جانب لاعب نادي فيرنس البرتغالي علي غزال ومهاجم أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا، ولاعب نادي أتروميتوس اليوناني، عمرو وردة.

أما اللاعبين المحليين المتواجدين في التشكيلة فهم كالتالي: وليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف ومحمد الشناوي، من الأهلي، وطارق حامد ومحمود الونش ومحمود جنش ومحمود علاء، من الزمالك، ونبيل دونغا وأحمد منصور وأحمد الشناوي وعبدالله السعيد، من بيراميدز، إلى جانب أحمد كامل من المقاولون العرب ومحمد أبوجبل وأحمد أبو الفتوح من سموحة.

وفيما يلي أبرز التغريدات التي ناقشت تشكيلة منتخب مصر: