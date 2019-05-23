دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن 32 فريقا سيتنافسون في بطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر، في إعلان علق عليه، أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الِإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، واصفا إياه بتغريدة قال فيها: "المعنى الحقيقي للثقل القطري وهو صاحب الكلمة الاخيرة، والوعد 2022".

وقالت الفيا في بيان نشرته على صفحتها الرسمية: "طبقاً لخلاصات دراسة الجدوى التي صادق عليها مجلس FIFA خلال اجتماعه الأخير، عكف FIFA وقطر معاً على دراسة كل إمكانيات الرفع من عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر FIFA 2022 من 32 إلى 48، وذلك من خلال إشراك دولٍ مجاورة.. وقد أفضت عملية المشاورات المعمقة والشاملة التي أُقيمت بمشاركة جميع المساهمين المهمين إلى عدم قابلية تحقيق هذا المقترح في ظل الظروف الراهنة".

وأضاف البيان: :"قام FIFA وقطر مرة أخرى بدراسة إمكانية استضافة قطر لبطولة يشارك فيها 48 منتخباً وذلك من خلال تقليص عدد من شروط FIFA الأساسية.. وخلص تحليل مشترك في هذا الشأن إلى أنه بالنظر إلى التقدم الكبير في الاستعدادات وإلى ضرورة إنجاز تقييم مفصلٍ للأثر اللوجستي المحتمل على البلد المستضيف، هناك الحاجة إلى مزيد من الوقت، وأن قراراً بهذا الخصوص لن يُتخذ قبل الأجل المحدد في يونيو/حزيران؛ وعليه فقد تقرّر التخلي عن مواصلة بحث هذه الإمكانية".

وتابع الاتحاد الدولي في بيانه: "وبالتالي فإن بطولة كأس العالم قطر FIFA 2022 ستحتفظ بتصميمها الأولي كما تم التخطيط لها بمشاركة 32 منتخباً، ولن يتم التقدم بأي مقترح لكونجرس FIFA المقرر في5 يونيو/حزيران المقبل".