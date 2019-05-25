بعد أنباء عن إسلامه.. تداول فيديو للاعب برازيلي في الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، السبت، يُظهر لاعب الاتحاد والهلال سابقا، البرازيلي سيرجيو ريكاردو، في الحرم المكي بعد أن أعلن إسلامه قبل أيام.

وكان قد نشر اللاعب السابق محمد السويد مقطع فيديو يُظهر ريكاردو وهو يعلن اعتناقه الدين الإسلامي بعد أن صلى الفجر، وهو الأمر الذي تلقاه السعوديون بتفاعل واسع.

وعاد السويد وشارك متابعيه مقطع فيديو، السبت، قال فيه إن اللاعب البرازيلي الذي أصبح اسمه إبراهيم سيرجيو، زار وزارة شؤون الحرمين السعودية.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر ريكاردو داخل الحرم المكي لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، ورفع سبابتيه فيه نحو السماء.

يذكر أنه لا يمكن لـCNN أن تتأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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