دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، الإماراتي خلدون المبارك، تصريحات رئيس رابطة المحترفين الإسبانية، خافيير تيباس، حول الإدارة الإماراتية والقطرية لكل من السيتي وباريس سان جيرمان، بـ"البشعة".

فبعد أن قال تيباس إنه يجب طرد السيتي وسان جيرمان من دوري أبطال أوروبا لأنهما "دميتان حكوميتان"، رد المبارك قائلا: "أعتقد أن إدخال الإثنية في الحوار أمر خاطئ جدا".

وأضاف رئيس مجلس إدارة السيتي قائلا: "هذا أمر بشع ببساطة، فالطريقة التي يقوم بشمل الناديين بها بناء على العرقية مزعجة للغاية، بصراحة".

ووجه تيباس اتهامات للنادي الإنجليزي بتشويه سوق الانتقالات بسبب خرق القواعد المالية لشراء اللاعبين، ليرد المبارك قائلا: "في عالم كرة القدم، الجميع يعرف من هو تيباس، إنه يلعب دور السياسي".

وتابع رئيس مجلس إدارة السيتي قائلا: "لا يمكنك أن تأخذه (تيباس) على محمل الجد، فيجب أن تأخذ المصداقية بالاعتبار حين تتعامل مع الآخرين، وقد شوه الحقائق".

وتطرق المبارك إلى إنفاق الأندية الإسبانية من أجل جذب النجوم قائلا إن ادعاءات تيباس تمثل "نفاقا"، وقال عن ذلك: "في وقت كسر الأرقام القياسية بأسعار اللاعبين، أعني، من بدأ ذلك؟".

وتابع رئيس مجلس إدارة السيتي قائلا: "فالأرقام القياسية التي أنفقت على فيغو وزيدان، والقفزات النوعية في سوق الانتقالات، أين حدث كل ذلك؟"، وأضاف: "ليس على من بيته من زجاج أن يرمي الناس بالطوب".

ورأى المبارك أن هجوم تيباس على السيتي، لا يستهدف النادي فحسب بل بطولة الدوري الإنجليزي ككل وطلب من الجماهير أن تدافع عن دوريها إذا لم ترد أن تقف مع السيتي.