دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل فريق أستون فيلا الإنجليزي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) بعد تغلبه على ديربي كاونتي بهدفين لهدف في مباراة الـ"بلاي أوف" التي جمعتهما، مساء الإثنين، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعد المباراة هي الأغلى في كرة القدم في العالم حيث من المنتظر أن تبلغ عوائد أستون فيلا الفائز نحو 170 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 215 مليون دولار، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أول موسم، وهو ما يفوق ما سيحصل عليه الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا والمنتخب الفائز بكأس العالم، بحسب تقرير لشركة "Deloitte" إحدى أكبر شركات المحاسبة والاستشارات المالية في العالم.

ويعود أستون فيلا، المملوك بالمشاركة للملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى البريميرليغ بعد غياب 3 سنوات، ومن أبرز مشجعي الفريق الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني الذي ظهر في مدرجات ملعب ويمبلي يحتفل بفوز فريقه المفضل أستون فيلا حامل لقب الدوري الإنجليزي 7 مرات.

ويضم أستون فيلا لاعب المنتخب المصري لكرة القدم أحمد المحمدي الذي يصعد من دوري الدرجة الأولى إلى البريميرليغ للمرة الثالثة، حيث صعد في موسم 2012- 2013 مع فريق هال سيتي معارًا من فلريق سندرلاند، وموسم 2015 -2016 مع هال سيتي أيضًا.

واستحوذ الملياردير المصري ناصف ساويرس على نسبة 55% من ملكية النادي الإنجليزي العريق في يوليو 2018، ليصبح بعد ذلك الفوز ثالث الملاك العرب لأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بطل الدوري في نسخته المنتهية مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، والأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا في المملكة العربية السعودية والذي يملك نادي شفيلد يونايتد الإنجليزي المتأهل حديثا إلى البريميرليغ.