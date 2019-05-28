رغم اعتزاله.. تشافي يبقى في السد القطري بمهمة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن أعلن اعتزاله اللعب، قبل أسابيع قليلة، سيبدأ النجم الإسباني تشافي هيرنانديز خطواته الأولى في عالم التدريب على رأس الجهاز الفني لنادي السد القطري، وفقا لما أعلنه النادي الثلاثاء.

ونشر السد بيانا رسميا أكد فيه أن تشافي سيتولى تدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل، لتشكل هذه أولى خطوات النجم الذي تألق داخل المستطيل الأخضر خلال السنوات الماضية، في عالم التدريب.

وكان قد أعلن اللاعب الإسباني اعتزاله اللعب نهائيا مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد أن قضى 21 عاما كلاعب في عالم المستديرة.

وتألق تشافي في صفوف برشلونة بين عامي 1998 و2015، محققا لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ولقب الدوري الإسباني في 8 مناسبات، إلى جانب لقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات وكأس السوبر الإسباني 6 مرات والسوبر الأوروبي في مناسبتين وكاس العالم للأندية مرتين.

أما على الصعيد الدولي، فحقق "مايسترو" خط وسط منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا في مناسبتين عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وإلى جانب إنجازاته الأوروبية التي قل نظيرها، حقق تشافي لقب الدوري القطري مرة واحدة وكأس أمير قطر مرة، لكنه لم ينجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع السد.