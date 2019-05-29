تداول فيديو لحافلة ليفربول العالقة في نفق بملعب "واندا ميترووليتان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون عبر موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر حافلة ليفربول العالقة في نفق تحت ملعب "واندا ميتروبوليتان" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتبدو الحافلة غير قادرة على مغادرة النفق الذي كانت فيه، في الجزء السفلي من ملعب أتلتيكو مدريد الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد "الريدز" لخوض النهائي الثاني على التوالي في البطولة الأوروبية الأكبر على مستوى أندية القارة، أمام توتنهام السبت المقبل.

ويسعى الفريق الأحمر للتتويج باللقب الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ عام 2005، حين حقق اللقب على حساب ميلان في مدينة إسطنبول التركية.