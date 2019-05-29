أنباء عن موعد تقديم إيدين هازارد بقميص ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد ريال مدريد الإسباني لتقديم اللاعب البلجيكي الذي يلعب لتشيلسي حاليا، إيدني هازارد، للجماهير الإثنين المقبل، وفقا لصحيفة "أس" المقربة من الفريق الملكي.

وقالت الصحيفة إن الريال يسعى لإنهاء صفقة هازارد بعد نهاية مباراة نهائي الدوري الأوروبي، بين تشيلسي وأرسنال، الأربعاء، لكنه سيقدم اللاعب للجماهير الإثنين.

وكان قد أعلن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رغبته بضم هازارد قبل أيام قليلة، وفقا لتصريحات نقلها عدة صحفيون إسبان على مقربة من النادي الملكي.

بدوره، يستعد اللاعب البلجيكي لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال، الأربعاء، في مباراة يسعى من خلالها "البلوز" لإنقاذ موسمهم بلقب أوروبي، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن احتل المركز الخامس في الدوري.