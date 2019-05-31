دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي مساء السبت في العاصمة الإسبانية مدريد فريقا ليفربول الإنجليزي وتوتنهام وذلك لحسم لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2018 – 2019.

وأطاح فريق ليفربول في طريقه نحو نهائي الأبطال للموسم الثاني على التوالي بفريق برشلونة الإسباني في ماراثون درامي حيث اكتسح العملاق الإسباني على ملعب الأنفيلد بأربعة أهداف مقابل لاشيئ بعدما تأخر على ملعب الكامب نو بثلاثة أهداف، ليحقق ليفربول ريمونتادا تاريخية، ربما كانت هي الدافع أيضا لفريق توتنهام لكي يطيح بفريق أياكس أمستردام على ملعبه ووسط جمهوره بعدما تخلف توتنهام في مباراة الذهاب بين جمهوره، ليحقق الفريقان ريمونتادا تاريخية في طريق وصولهما للمباراة النهائية.

ويعد هذا النهائي هو الثاني من نوعه الذي يجمع فريقين إنجليزيين، حيث حسم مانشيستر يونايتد البطولة أمام تشيلسي في نسخة موسم 2007 – 2008

يدخل ليفربول المباراة النهائية الثانية له على التوالي والثالثة لمدربه على التوالي يورجن كلوب في غياب مهاجمه روبرتو فيرمينيو المتغيب للإصابة، فيما ينتظر أن يشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة الذي كان يعاني هو أيضا من إصابة غيبته عن مباراة دور النصف النهائي، فيما يعاني مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين من إصابة قد تغيبه عن المباراة رغم بعض التكهنات التي قد تفيد عودته.

ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنتهام، عبر عن تقديره لفريق ليفربول قبل ساعات من مباراة الحسم، مساء السبت لكنه أكد في الوقت نفسه عن رغبته في أن يكلل مسيرة الفريق الناجحة في هذا الموسم بهذه البطولة وكتابة التاريخ، على حد تعبيره.

أما يورجن كلوب، فإنه على الرغم من مخاوفه من تكرار نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد والهزيمة بثلاثة أهداف، فإنه يرغب في الخروج من الموسم ببطولة بحجم دوري الأبطال لتكون عوضًا عن بطولة الدوري التي حسمها مانشيستر سيتي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي حقق موسمًا ناجحا جدا.

وعبر كلوب عن مخاوفه ربما من تكرار خسارته ست نهائيات قبل ذلك، لكنه أضاف أن الامر مختلف هذه المرة التي يرغب في كسر النمط الذي اعتاد عليه في المباريات النهائية.

ليفربول واجه توتنهام في الصعيد المحلي في 170 مباراة فاز الريدز في 79 منها بينما فاز السبيرز في 48 مباراة وتعادل الفريقان في 48 مباراة، الأمر الذي يرجح كفة ليفربول في حسم اللقب إذا ما تم الاستناد إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، لكن طموح السبيرز الذي أطاح ببطل الدوري الإنجليزي من منافسات هذه البطولة ربما يقف عائقًا أمام أحلام الريدز.