قبل "مباراة الحلم".. شبيه مدرب ليفربول يثير ضجة في شوارع مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر شبيه المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، وهو يتجول في شوارع العاصمة الإسبانية، مدريد.

وتجمع عدد كبير من المشجعين والمارة حول شبيه المدرب الألماني في مدريد والتقطوا الصور معه في أحد الشوارع التي كانت تشهد تجمعا لعشاق "الريدز".

ويستعد ليفربول لخوض النهائي الثاني على التوالي له في دوري أبطال أوروبا، حين يواجه مواطنه توتنهام هوتسبرز، السبت، على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية.

ويطمح كلوب لتحقيق لقبه الأول على مستوى دوري الأبطال، بعد أن خسر لقب النسخة الماضية أمام ريال مدريد في النهائي.