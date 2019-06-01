محمد صلاح يدخل التاريخ بإنجاز لم يتحقق منذ 32 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل اللاعب المصري محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ان أصبح ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي الأبطال,

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول أمام توتنهام، عند الدقيقة الثانية من عمر المباراة من علامة الجزاء، في المباراة التي تلعب على أرضية "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأصبح اللاعب المصري ثاني لاعب عربي يسجل في النهائي بعد الجزائري رابح ماجر الذي سجل هدفا في نهائي بطولة 1987 أمام بايرن ميونخ الألماني.

وقد يصبح صلاح أول لاعب عربي يسجل أكثر من هدف في النهائي، بحال توقيعه على هدف إضافي لـ"الريدز" في المباراة الجارية.