وفاة لاعب أرسنال وريال مدريد السابق بحادث سير وعن عمر يناهز الـ35

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى نادي إشبيلية الإسباني وعدة أندية أخرى، اللاعب الإسباني خوسيه أنتونيو رييس، الذي توفي بحادث سير، السبت، عن عمر يناهز الـ35 عاما.

وأعلن إشبيلية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن وفاة لاعبه السابق قائلا: "نؤكد الأنباء الأسوأ على الإطلاق، نجم إشبيلية خوسيه أنتونيو رييس توفي في حادث سير، فلترقد روحه بسلام".

بدوره، قال أرسنال، الذي كان رييس أحد لاعبيه في موسم 2003/2004 التاريخي: "الجميع في أرسنال يعيش حالة حزن بسبب الأخبار الصادمة عن وفاة لاعبنا السابق خوسيه أنتونيو رييس في حادث سير بإسبانيا، فلترقد بسلام رييس".

وتابع النادي اللندني في تغريدة أخرى عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "خوسيه والذي كان جزءا من الفريق الذي لا يقهر، كان شخصية محبوبة في نادينا وسيحتل دائما مكانة خاصة في قلوبنا، أفكارنا تبقى مع عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق".

من جانبه، قال أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي لعب له رييس لـ4 مواسم: "عائلة أتلتيكو مدريد تنعي لاعبنا السابق، خوسيه أنتونيو رييس الذي توفي، ستبقى دائما بقلوبنا ولترقد بسلام".

ونشر ريال مدريد، الذي لعب له رييس على سبيل الإعارة موسم 2006/2007، بيانا قال فيه: "يعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم عن حزنه الشديد لوفاة اللاعب المدريديستا السابق خوسيه أنطونيو رييس وينقل نادي ريال مدريد تعازيه العميقة إلى عائلة رييس وأصدقائه وزملائه، ويتضامن معهم في حزنهم على رحيله. كذلك، ينقل النادي تعازيه لناديه الحالي، نادي اكتسريمادورا".

يذكر أن ريي لعب للمنتخب الإسباني 21 مباراة، كما كان قد حقق لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد، والدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال بالإضافة إلى 6 ألقاب للدوري الأوروبي مع أتلتيكو وإشبيلية.