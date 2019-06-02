عادوا بـ"قطعة إضافية".. أول صورة لأبطال أوروبا في مدينة ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عاد فريق ليفربول إلى مدينته مظفرا بلقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه، السبت، للمرة الأولى منذ 14 عاما بعد الفوز على توتنهام هوتسبرز بهدفين نظيفين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع تويتر، أول صورة للاعبي ومدرب الفريق، يورغن كلوب، وهم يترجلون من الطائرة حاملين معهم الكأس "ذات الأذنين"، مثلما تُعرف في أوروبا.

وعلق ليفربول على الصورة قائلا: "العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة إضافية واحدة"، في إشارة إلى كأس البطولة الأغلى على مستوى أندية القارة العجوز.

وكان قد تغلب "الريدز" على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، السبت، بهدفين نظيفين، ليتوجوا باللقب الغائب منذ عام 2005.