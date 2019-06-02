ما الذي دار بين كلوب وغوارديولا خلال اتصال هاتفي بعد نهائي الأبطال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى المدرب الألماني يورغن كلوب، اتصالا هاتفيا من نظيره الإسباني بيب غوارديولا بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وفقا لتصريحات أدلى بها مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي تبع المباراة النهائية.

وقال كلوب: "كنت أتحدث مع بيب غوارديولا قبل ثوان قليلة، المعالج الفيزيائي الذي يعمل لدينا، كان مع مانشستر سيتي في بداية الموسم، لكنه أراد أن يفوز بلقب دوري الأبطال,,, لا، أنا أمزح فقط".

وتابع المدرب الألماني قائلا: "لقد تعاهدنا على أن نتنافس بقوة الموسم المقبل مرة أخرى، سنلعب من أجل كل شيء ونرى ما الذي سيحدث".

وقيّم كلوب الموسم الحالي قائلا: "حصد 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا تطلب عملا طويلا وشاقا، وقد فعلنا ذلك، هذا رائع، أنا سعيد للغاية".

وكان المدرب الألماني قد حقق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين، ليتوج "الريدز" بلقبهم السادس في البطولة الأوروبية.

وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول عند الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يطلق البديل البلجيكي ديفوك أوريجي رصاصة الرحمة على توتنهام بالهدف الثاني عند الدقيقة 86.