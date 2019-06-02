دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبرز بهدفين نظيفين.

فعلى أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، تقدم ليفربول عند الدقيقة الثانية عبر النجم المصري محمد صلاح من علامة الجزاء، وحافظ ليفربول على تقدمه طيلة دقائق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول توتنهام تسجيل هدف التعادل لكنه فشل بذلك رغم الكم الكبير من الفرص على مرمى الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، الذي لعب دورا بارزا بتتويج فريقه باللقب.

وعند الدقيقة 86 من عمر اللقاء، قتل البديل البلجيكي ديفوك أوريجي أحلام توتنهام بالهدف الثاني، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة لـ"الريدز".

وبهذا الفوز، أصبح صلاح ثانث لاعب عربي يفوز بلقب الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي، وأول مصري يحقق هذا اللقب، كما أن ليفربول توج على عرش أوروبا بعد 14 عاما من الغياب.