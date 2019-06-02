دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب المصري بنادي ليفربول، محمد صلاح، يسأل فيه عن اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، المحلل الرياضي في قنوات بي ان سبورت الرياضية، عقب مباراة نهائي أبطال أوروبا 2019، السبت.

الفيديو المتداول يظهر فيه محمد صلاح في مقابلة مع قناة بي ان سبورت الرياضية سائلا المذيع بعد المقابلة: "أبوتريكة فين؟" ليجيبه المذيع: "أبوتريكة في الاستديو فوق.." لينشر أبوتركية في وقت لاحق صورة له مع محمد صلاح في تغريدة على صفحته بتويتر.

وعلق أبوتريكة على الصورة قائلا: "الف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية.."

وبرزت صور محمد صلاح مع زوجته ماغي وابنته مكة بأعقاب المباراة.

وتأتي تداول الفيديو بعد تحقيق محمد صلاح مع ناديه ليفربول لقب أبطال أوروبا بعد الفوز على نادي توتنهام بهدفين (سجل صلاح أحدها بضربة جزاء) مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي تداولها نشطاء على هذا الفيديو: