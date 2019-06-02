دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، على الاتهامات الموجهة له بـ"الاغتصاب"، كاشفا النقاب عن تفاصيل علاقته بالمدعية، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.

وقال نيمار في الفيديو إنه يشعر بالحزن والسوء لتوجيه مثل هذه الاتهامات له، مؤكدا أن تربيته وطبيعته لا تسمحان له بالقيام بمثل هذا الفعل، ومشددا على أن العلاقة كانت طبيعية بينه وبين المرأة، وقد انتهت بأنها طلبت منه تقديم هدية لابنها.

وأكد اللاعب البرازيلي أنه أقام علاقة مع المدعية بالتراضي، وكشف عن المحادثات التي جمعته بها عبر تطبيق "واتساب"، والتي أظهرت وجود علاقة حميمة بين الجانبين.

وأشار نيمار إلى أنه وقع ضحية "فخ" في هذه العلاقة، مستنكرا محاولة تشويه صورته من قبل البعض، ومؤكدا أنه سيتعلم من أخطائه في المرات المقبلة.

وكانت الشرطة البرازيلية قد أصدرت بيانا في وقت سابق الأحد، أكدت فيه أنها تلقت بلاغا من "الضحية" ادعت فيه أنها تعرفت على نيمار عبر موقع إنستغرام، وطلب منها موافاته في العاصمة الفرنسية باريٍس.

وقالت المدعية إن اللاعب البرازيلي وفر لها تذاكر الطائرة وتكلفة السكن في أحد فنادق باريس، قبل أن يأتي إلى غرفتها منتصف مارس/أذار الماضي ويتبادلان العناق وبضع أحاديث، وادعت أن نيمار أصبح عدوانيا فجأة وقام بالاعتداء عليها وممارسة الجنس معها دون موافقتها.

وحررت القضية في أحد أقسام الشرطة في البرازيل قرب سكن المدعية، وستتولى السلطات البرازيلية كشف ملابسات الحادثة.