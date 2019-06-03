فيفا يعلن منح قطر حق استضافة نسختي 2019 و2020 من كأس العالم للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن منح قطر حق استضافة النسختين القادمتين من كأس العالم للأندية، كاختبار قبل أن تحتضن الدوحة مونديال 2022.

وقال فيفا في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الإثنين، إنه منح حق استضافة النسختين المقبلتين لقطر، لتكونا بمثابة اختبار قبل استضافة المونديال.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قراره بُني على عدة عوامل، لعل أبرزها توقيت إقامة البطولتين في شهر ديسمبر/كانون أول، وهو ما يتوافق مع موعدة استضافة كأس العالم 2022.

وأعلن فيفا أن نسخة 2021 ستشهد مشاركة 24 فريقا، في حين ستحافظ بطولتي 2019 و2020 من مونديال الأندية على نفس عدد الفرق، 7 أندية.

يذكر أن استضافة البطولة كانت تتأرجح بين الإمارات واليابان والمغرب خلال السنوات الماضية، قبل أن تنضم قطر للقائمة.