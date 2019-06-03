دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفل ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا في شوارع المدينة، الأحد، في لقطة كان يتوق لها عشاق النادي الأحمر منذ 14 عاما، نستعرض فيما يلي بعض اللقطات الطريفة من احتفال "الريدز" باللقب الأوروبي.

شبيه محمد صلاح

تداول عدد من الناشطين مقطع فيديو يُظهر احتفال شبيه اللاعب المصري محمد صلاح مع بقية مشجعي ليفربول الذين خصوه باهتمام خاص نظرا للشبه بينه وبين نجم الفريق.

كلوب كاد أن يسقط

انتشر مقطع فيديو للمدرب الألماني يورغن كلوب وهو يجلس على حافة الحافلة المكشوفة التي كانت تجوب شوارع المدينة وعلى متنها الطاقم الكامل لليفربول، وبينما كان كلوب يحتفل على طريقته وينظر إلى الكاميرا تحركت الحافلة ما كاد أن يتسبب بسقوطه.

كلوب يعد ألقاب الفريق

أظهرت لقطة الطريفة، المدرب الألماني وهو يقوم بعد ألقاب ليفربول الأوروبية، إذ كان في حالة تركيز وهو يعد الألقاب الخمسة وضحك فجأة عندما وصل إلى اللقب السادس.

فان دايك المراسل

لعب المدافع الهولندي لليفربول وأحد أبرز نجوم الفريق خلال الموسم الحالي، فيرجل فان دايك، دور المراسل على متن الحافلة، إذ كان يوجه أسئلة لجو غوميز وجورجينيو فاينالدوم حول شعورهما إزاء التتويج باللقب الأوروبي.