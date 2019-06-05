دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، عن غضبه لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر، صباح الأربعاء، في مسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية في دلتا النيل بمصر، بسبب ما اعتبره "عدم احترام خصوصيته" من قبل الصحفيين وبعض الناس الذين تجمهروا أمام منزله.

وقال صلاح في تغريدة له على تويتر، إن ذلك التجمهر لا يعبر عن الحب، بل وصفه انتهاك الخصوصية وقلة احترافية من جانب الصحفيين الذين تجمهروا أمام منزله.

ويقضي اللاعب الدولي المصري فترة إجازته، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب المصري استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الشهر الجاري، في مسقط رأسه، ويحتفل بعيد الفطر مع أسرته.

