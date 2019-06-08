هازارد ينضم رسميا إلى ريال مدريد لخمسة مواسم مقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، انتقال لاعب المنتخب البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، إليه، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وسيلعب قائد وصانع ألعاب منتخب بلجيكا، الحاصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم الماضية، للنادي الملكي لخمسة مواسم مقبلة، حسبما قال ريال مدريد في موقعه الإلكتروني، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة الصفقة.

وسيتم تقديم هازارد إلى جماهير النادي الملكي الخميس المقبل، في ملعب سانتياجو برنابيو بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة.

من جانبه قال هازارد، في صفحته على فيس بوك، إنه كان يحلم باللعب لريال مدريد منذ أن كان طفلا صغيرا، معتبرًا في رسالة إلى أصدقائه في نادي تشيلسي الإنجليزي، أن ترك النادي هو أصعب قرار اتخذه في مسيرته المهنية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيظل متابعا لكافة أخبار ونتائج الفريق اللندني الذي قضى فيه نحو 6 سنوات.