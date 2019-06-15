ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ 27.. ومغردون يعلقون

بعد الإصابة.. محمد صلاح يعود أدراجه إلى ليفربول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصادف اليوم عيد ميلاد نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ليبدأ ربيعه الـ 27 محققا إنجازات كثيرة في كرة القدم، كان آخرها بطولة أوروبا للأندية أبطال الدوري مع فريقة الإنجليزي ليفربول.

وبدأ مو صلاح نجم الكرة الملقب بالملك المصري، التدريبات مع منتخب بلاده تحضيراً للمشاركة ببطولة قمم أفريقيا التي تبدأ في 21 يونيو/حزيران الجاري.

وبمناسبة عيد ميلاده نشر حساب فريق ليفربول على تويتر تغريدة للاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق محمد صلاح مع علم بلاده ورمز تعبيري لتاج مرفقين صورته بالتغريدة.

لتنهمر المعايدات والتعليقات من رواد تويتر ونستعرض لكم بعض من هذه التعليقات والتغريدات

"عيد ميلاد 27 سعيد محمد صلاح الملك الصري"

"عيد ميلاد سعيد محمد صلاح"