دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي، التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر أواخر يونيو حزيران الجاري، وأعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب بـ"بذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير".

وأضاف راضي، أن الرئيس المصري شدد على "أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً".

وأوضح بسام راضي أن الرئيس المصري قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية بالاستاد استعدادًا لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم.

وتنطلق يوم الجمعة المقبل 21 يونيو حزيران الجاري، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وتستمر البطولة حتى 19 يوليو تموز المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيًا.