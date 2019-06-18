احتجاز بلاتيني للتحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق بمونديال قطر 2022

باريس، فرنسا (CNN)-- احتجزت السلطات في فرنسا ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، وذلك على خلفية التحقيقات في اتهامات بالفساد تتعلق بمنح قطر حق تنظيم كأس العالم في 2022، وذلك حسبما قال الناطق باسم نيابة الأموال في فرنسا لـCNN.

وقال المتحدث باسم النيابة في فرنسا لـCNN، إن بلاتيني لا يواجه اتهامات في القضية، بل تم احتجازه للاستماع إلى شهادته، مؤكدًا أنه لم يتم القبض عليه.

وتولى ميشيل بلاتيني البالغ 63 عاما منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في عام 2007، لكنه أبعد عن منصبه عام 2015، ويعتبر بلاتيني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث نال جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنح لأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1985، كما ساهم في حصد فرنسا لبطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 1984.