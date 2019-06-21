مصر تعتذر للمغرب لـ"خطأ" بكأس الأمم الافريقية 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019، اعتذارا للمغرب بعد "خطأ" ظهر خلاله علم غير معترف فيه على مواقع إلكترونية لبيع التذاكر.

وقالت اللجنة في البيان الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به. والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة".

وأضاف البيان: "وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقات بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين وجماهيرهما العريقة".

وأثار هذا الخطأ العديد من التعليقات والردود بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا منها: