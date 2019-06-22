دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الجمعة، والتي تقام في بلاده في الفترة من 21 يونيو حزيران وحتى 19 يوليو تموز المقبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من حفل الافتتاح "المبهر"، بحسب توصيف البعض.

وتحولت أرضية ملعب استاد القاهرة، التي احتل منتصفها هرم ضخم توسط هرمين آخرين أصغر حجما، إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية، تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الافريقية.

وانطلقت البطولة بأغنية ”متجمعين“ التي اشترك في أدائها المغني المصري حكيم، الذي غنى بالعربية، والنيجيري فيمي كوتي، المرشح لجائزة جرامي أربع مرات والذي غنى بالإنجليزية، والمغنية دوبيه غناهوري من ساحل العاج الفائزة من قبل بجائزة جرامي والتي أدت الجزء الخاص بها باللغة الفرنسية.

وشارك مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وافريقية، في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة.

وبعد عرض شعارات الدول المشاركة على جوانب الأهرامات الثلاثة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الافريقية داخل الهرم الأكبر على مسرح أدى عليه حكيم وكوتي وغناهوري أغنية افتتاح البطولة.

واهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص بكلمة الرئيس المصري التي أعلن فيها افتتاح البطولة، حيث ظهر الرئيس المصري وهو يتحدث ببطء شديد.

وتصدر وسم #صوت_السيسي قائمة الوسومات الأكثر تداولا في مصر، صباح السبت.

مسؤولون محليون أكّدوا أن ما حدث يعود إلى خطأ تقني في الصوت بالإذاعة الداخلية لاستاد القاهرة، مستضيف حفل الافتتاح.