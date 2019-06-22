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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هتفت جماهير مصرية في افتتاح كأس الأمم الأفريقية للاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة عند الدقيقة الـ22 من مبارة مصر وزيمبابوي، يوم الجمعة، وذلك في إشارة إلى رقم اللاعب الذي كان يرتدي الرقم 22 أثناء لعبه للنادي الأهلي المصري.

واجتاحت آلاف التغريدات الداعمة للنجم المصري موقع تويتر، وجاءت بعد الضجة التي أثيرت حول أبوتريكة بسبب تقديمه التعازي في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته الأسبوع الماضي.

من جهته، قال أبوتريكة، تعليقاً على الهتاف باسمه، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات beIN SPORTS: "حاجة طبيعية والشعب المصري ما تعرفش تضحك عليه.. اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب.."

وتابع قائلاً: "أحب بلدي بعينيّ وبقلبي ومحدش يوجهني.. مش محتاج لهتافات الناس التي أشكرهم عليها طبعا، إنما مصر ستظل بالقلب أعطي قلبي وعيني إلى مصر إذا طلبت".

وفيما يلي بعض التغريدات التي وردت ضمن وسم #ابو_تريكه الذي تصدّر الهاشتاغات الأكثر تداولاً في مصر صباح السبت.

وقبل المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، عبر أبو تريكة عن دعمه للمنتخب المصري، وتمنياته بالفوز بالبطولة للمرة الثامنة.

وحقق أبو تريكة بطولة كأس الأمم مع المنتخب المصري في ثلاث مسابقات، كما ساهم في عدد من البطولات المحلية والقارية مع فريق النادي الأهلي.

يذكر أن منتخب مصر فاز على زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه محمود حسن تريزيجيه، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.