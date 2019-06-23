دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، الأنباء التي تم تداولها حول تحرش بعض لاعبي المنتخب المصري بعارضة أزياء على الإنترنت، لكنه رأى أن القضية ليست بالحجم الذي صورت به.

وقال لهيطة في تصريحات متلفزة لقناة Time Sportعند سؤاله عن القضية: "هي ليست إشاعات، بل نتيجة مواقع التواصل والأمور أصبحت صعبة مؤخرا، لقد تحدثنا معهم وتحدث معهم خافيير أغيري بعد الفطور، وقال لهم يجب أن تركزوا وتبتعدوا عن هذه الأمور فأنتم لاعبين كبار".

وأضاف مدير المنتخب المصري قائلا: "الموضوع ليس بالحجم الذي أثير فيه، ولكن رغم ذلك تم توجيههم خلال الفترة المقبلة وسنحافظ على تركيزنا إن شاء الله".

وكانت عارضة أزياء قد اتهمت 4 من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والرياضية المصرية.

وقالت العارضة إن اللاعبين قاموا بإرسال رسائل لها وكأنهم "في تحدي" لمواعدتها، دون أن يصدر تصريح من أحد اللاعبين حول هذه الادعاءات.