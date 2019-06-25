فيديو لمدحت شلبي حول "اللغة الموريتانية" يثير موجة سخرية عبر تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو تم تداوله للإعلامي والمعلق المصري مدحت شلبي، حول "اللغة الموريتانية" موجة من السخرية عبر موقع تويتر.

وظهر شلبي في مقطع الفيديو وهو يطلب من أحد الضيوف الذين استضافهم على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا، أن يتحدث باللغة الموريتانية".

وتفاجأ الإعلامي المصري بأن موريتانيا تتحدث اللغة العربية إذ كان يسأل الضيف عن الوسيلة التي تعلم بها اللغة العربية ليخبره الأخير بأن الموريتانيين يتحدثون العربية.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار حديث شلبي موجة من السخرية عبر موقع تويتر إذ قال أحد المغردين: " أشياء لا تصدق . المذيع مدحت شلبي على هامش بطولة الأمم الأفريقية يعتقد أن موريتانيا دولة غير عربية وتتحدث اللغة الموريتانية !! حاول ضيوفه إفهامه ولكن بلا فائدة . كيف وصل هؤلاء الجهلة إلى منابر الإعلام".

وقال مغرد آخر تعقيبا على المقطع: "مدحت شلبي إستضاف شاب من موريتانيا ويسأله إنت اتعلمت اللغة العربية إزاي ؟ ميعرفش إن موريتانيا من الدول العربية"

ونستعرض فيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع: