دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد اللاعب عمرو وردة من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، على خلفية اتهام عارضة أزياء له ولعدد من لاعبي المنتخب بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الاتحاد المصري خبر استبعاد وردة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إذ قال: "قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق".

وكانت قد اتهمت عارضة أزياء مصرية وردة و3 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت أدلة حول التعليقات التي تلقتها من اللاعبين على صورها على إنستغرام.

بدوره علق مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، على الحادثة بعد يوم من وقوعها، قائلا إن القضية ليست إشاعة لكنها ليست بالحجم الذي صورتها به وسائل الإعلام.

ويستعد الفراعنة لخوض مباراتهم الثانية في البطولة الأفريقية حين يواجهون الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء، بعد أ، حققوا فوزا ثمينا بهدف نظيف في الافتتاح على زيمبابوي.