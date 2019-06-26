قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.. هذه أمنية هيفاء وهبي لمصر ومحمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي استفتاء لتوقع الفائز من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، الأربعاء، وتمنت أن يسجل اللاعب المصري محمد صلاح هاتريك في اللقاء.

وقالت هيفاء عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تتوقعوا مين هيفوز في ماتش مصر والكونغو والنتيجة؟ ومحمد صلاح هيسجل ولا لا؟".

وتابعت الفنانة اللبنانية في نفس التغريدة: "يا رب الفوز لمنتخب مصر بإذن الله وصلاح يسجل هاتريك ويفرحنا كعادته وتريزيغيه يسجل تاني".

وتستعد مصر لخوض مباراتها الثانية في البطولة الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية بعد أن افازت في الأولى على زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود تريزيغيه.