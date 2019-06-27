دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجه لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب تغريدته على تويتر والتي طالب فيها بمنح لاعب المنتخب المصري عمرو وردة فرصة ثانية، وإعادته إلى المشاركة مع الفريق في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وكان عمرو وردة استبعد من معسكر المنتخب المصري المشارك في البطولة، على خلفية اتهامات بالتحرش بعارضة أزياء مكسيكية وأخرى مصرية بعد نشرهما لمحادثات بينهما وبين اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا محمد صلاح في تغريدة له، مساء الأربعاء، إلى منح عمرو وردة فرصة ثانية، وعلى الرغم من استنكار صلاح لوقائع التحرش الجنسي ودعوته إلى ضرورة احترام المرأة إلا أنه واجه موجة واسعة من الانتقادات ردًا على تغريدتيه.

وقال صلاح في تغريدته إنه "يجب أن نؤمن بالفرصة الثانية، نحن نحتاج إلى الإرشاد والتعليم، الصفع ليس الحل".

"نعطي فرصة ثانية عندما تتم معاقبة من ارتكبوا الخطأ بسبب أفعالهم، لكن لا يجب حماية الذكوريين من عواقب تصرفاتهم، هذا يعني أنك متواطئ".

" هراء يا أبو مكة. لا غفران بدون محاسبة، وإلا فسيواصل هو وآخرون مثله ارتكاب هذه الأفعال المشينة حتى يدفعوا الثمن. الدفاع عنه الآن هو تمكين لهذا النوع من الاعتداء".

" أنت تعطي لشخص ما فرصة ثانية عندما يُظهر الندم على ما فعله! عندما يكونون مستعدين لتحمل المسؤولية والاعتذار لضحاياهم، والنساء اللواتي اضطررن إلى تحمل مضايقتهم الجنسية. ولكن ما فعلته الآن هو تمكين مرتكبي الجرائم الجنسية ".

"تخيل أنها ابنتك مكة".