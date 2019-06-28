منتخب مصر يخفض عقوبة إيقاف عمرو وردة.. هذا موعد عودته

بعد الصافرة.. ما هي كلمة السر لانتقاد الحكام في مصر؟

القاهرة، مصر (CNN)—قرر وزير الشباب والرياضة في مصر، أشرف صبحي، تخفيض العقوبة المفروضة على اللاعب المصري، عمرو وردة، وذلك بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا واتهامات التحرش التي وجهت له بمواقع التواصل الاجتماعي.

الوزير يعقد اجتماعا مع اللاعبين وأبوريدة يستجيب لرغبتهم عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة ودية مع لاعبي... Posted by EFA.eg on Friday, June 28, 2019

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية بفيسبوك بيانا قال فيه: "عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس، في حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا".

Posted by Amr Warda on Wednesday, June 26, 2019

وأضاف: "وقد أثنى المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.. وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على آداهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر".

ويذكر أن عارضة أزياء مصرية اتهمت وردة و3 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت أدلة حول التعليقات التي تلقتها من اللاعبين على صورها على إنستغرام، في حين علق مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، على الحادثة بعد يوم من وقوعها، قائلا إن القضية ليست إشاعة لكنها ليست بالحجم الذي صورتها به وسائل الإعلام.