من محمد صلاح إلى عمرو وردة.. أزمات منتخب مصر في عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لاحقت الأزمات منتخب مصر خلال البطولات الكبرى مؤخرا، ابتداء من كأس العالم 2018 وانتهاء ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ما أثر سلبا على أداء "الفراعنة" ونتائجهم في الآونة الأخيرة، نستعرض فيما يلي أبرز الأزمات التي ضربت منتخب مصر خلال العام الماضي.

محمد صلاح وعقود الرعاية

خلقت الصور التي استخدمها اتحاد الكرة لصلاح والتي ظهرت على طائرة المنتخب المصري الرسمية قبيل مونديال روسيا أزمة كبيرة داخل أروقة الكرة المصرية.

واعترض صلاح ومدير أعماله على استخدام الصور التي تملك إحدى الشركات حقوقها، دون موافقة أي من الأطراف المعنية، ما خلق أزمة لصلاح مع الشركة مالكة الحقوق.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة، حل الأزمة بتغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في 6 مايو/أيار من عام 2018 قال فيها: "الجبلاية تزيل أسباب الخلاف مع محمد صلاح وتزيل صوره من دعاية المنتخب".

محمد صلاح بعد كأس العالم

تواصلت تداعيات الأزمة بين صلاح واتحاد الكرة حتى مونديال روسيا وتفاقمت مع المشاركة المونديالية واستمرت التكهنات حولها حتى خرج صلاح في مقطع فيديو ووضح ما جرى.

وكشف صلاح في المقطع كل ما طالب به اتحاد الكرة المصري خلال البطولة مثل تأمين رجال أمن للاعبين وعدم السماح بصعود المعجبين إلى الغرف بالفندق في أولى ساعات الفجر، كما احتج على هجوم الاتحاد على وكيل أعماله واتهامه بخلق الفتنة كونه "طرف ثالث" في القضية.

عمرو وردة

كان آخر حلقات أزمات الاتحاد المصري في البطولات الكبرى، قضية التحرش التي اتهم بها عدد من لاعبي المنتخب وعلى رأسهم عمرو وردة الذي نشرت له فتاتان محادثات حاول من خلالها التحرش بهما.

واستنادا إلى الأدلة التي قدمت ضد اللاعب، قام الاتحاد المصري باستبعاده من القائمة المشاركة في البطولة الأفريقية، قبل أن يعدل رئيس الاتحاد عن قراره ويقرر استبعاد اللاعب حتى نهاية الدور الأول فقط بعد اعتذاره.

أثارت هذه القضية سخطا كبيرا داخل الأوساط الرياضة والإعلامية المصرية، إذ انقسم الشارع المصري بين مؤيد لقرار استبعاد وردة ومعارض له، ما عكر صفو البطولة التي تشكل عرسا كرويا في مصر التي تستضيفها للمرة الأولى منذ عام 2006.