موريتانيا تحصد أول نقطة في تاريخها ببطولة أمم أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق منتخب موريتانيا أول نقاطه في كأس أمم أفريقيا وذلك بأول مشاركة له في البطولة الأكبر على مستوى القارة السمراء.

وتعادلت موريتانيا مع أنغولا سلبيا، السبت، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب السويس الجديد في مصر، لتكون هذه أولى نقاطها عبر تاريخ مشاركتها في البطولة الأفريقية.

وحافظ "المرابطون" على حظوظهم بالتأهل إلى الدور المقبل، رغم احتلالهم المركز الأخير في المجموعة الخامسة إذ سيلتقون في المباراة الأخيرة بمنتخب تونس، في مهمة تبدو صعبة على الورق لكنها ليست مستحيلة.

وتحتاج موريتانيا لتحقيق الفوز على تونس من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى في تاريخها.

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