ميسي ينتقد أداءه في كوبا أمريكا: كان دون التوقعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يقدم الأداء الموجز منه خلال بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل.

وقال البرغوث الأرجنتيني بعد مباراة منتخب بلاده أمام فنزويلا: "في الحقيقة لم تكن هذه أفضل بطولة كوبا أمريكا بالنسبة لي، ليس كما توقعت...".

وتابع ميسي قائلا: "بعض المباريات تسير بهذا الشكل، لا يمكنك أن تلعب كثيرا، يصبح اجتياز الخصوم معقدا للاعبين الذي يحاولون ابتكار شيء مختلف مثلنا، الأمر الأكثر أهمية أننا فزنا وسنواصل".

وكانت قد نجحت الأرجنتين بتخطي عقبة فنزويلا بهدفين نظيفين، في ربع نهائي البطولة الأكبر على مستوى قارة أمريكا الجنوبية لتضرب موعدا تاريخيا مع غريمتها التقليدية، البرازيل، في المربع الذهبي.

يذكر أن ميسي لم يسجل سوى هدف وحيد في النسخة الحالية وكان أمام باراغواي من علامة الجزاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.