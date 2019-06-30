بسبب واقعة عمرو وردة.. وائل جمعة ينتقد مدرب مصر: دوره كان "سلبيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لقائد المنتخب المصري السابق، وائل جمعة، وهو ينتقد المدرب المكسيكي لمنتخب الفراعنة، خافيير أغيري، بسبب دوره "السلبي" في قضية عمرو وردة.

وقال جمعة خلال استوديو تحليلي على قناة Bein Sports إن أغيري سقط من نظره بسبب دوره "السلبي" في التعامل مع الموقف الذي حدث داخل المنتخب المصري وأشار إلى أن ذلك يثبت أنه جاء لأنه "فاضي شغل".

وتابع قائد المنتخب المصري سابقا حديثه عن الأزمة قائلا إن عودة وردة بقرار من مسؤولي الاتحاد "موقف لا يليق بالجهاز الفني لمنتخب مصر".

وانتقد جمعة الرضوخ لمطالب اللاعبين بإعادة اللاعب بعد أن تقرر استبعاده، واستشهد بواقعة الأزمة التي حدثت بين أحمد حسام ميدو والمدرب المصري حسن شحاتة في بطولة أمم أفريقيا 2006، والتي رفض فيها شحاتة الاستجابة لضغوط اللاعبين وأصر على قراره.

يذكر أن وردة وعددا من لاعبي مصر اتهموا بـ"التحرش" بعارضة أزياء مصرية، قبل أن تنشر فتاة مكسيكية محادثات حاول من خلالها اللاعب التحرش بها، ليقوم الاتحاد المصري باستبعاده من البطولة، قبل أن يعدل عن قراره ويعيده ليكمل البطولة ابتداء من دور الـ16.