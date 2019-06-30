من ملعب القاهرة.. مشجع يرفع بوستر لمحمد صلاح وعمرو وردة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد عبر موقع تويتر صورة لمشجع يحمل بوستر يجمع بين لاعبي منتخب مصر، محمد صلاح وعمرو وردة، قبل مباراة الفراعنة أمام أوغندا في ختام مواجهاتهم في الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وظهر المشجع وهو يحمل بوستر لصورة تجمع بين صلاح ووردة، بعد الأزمة التي ضربت المنتخب المصري مؤخرا بسبب اتهام وردة و3 لاعبين آخرين بـ"التحرش".

وكان قد نشر صلاح تغريدة أثارت الكثير من الجدل بعد استبعاد وردة من المنتخب إثر الأزمة الأخيرة، دافع فيها عن حقوق المرأة وضرورة احترامها لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية إعطاء الفرصة الثانية لأي شخص.

وتوافدت الجماهير المصرية إلى ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية لحضور المباراة، وقد ظهر مشجعان وهما يرتديان أزياء الفراعنة في حين حمل آخرون الطبول تحضيرا لتشجيع منتخبهم من المدرجات.

يذكر أن مصر كانت قد ضمنت التأهل للدور الثاني بعد أن حققت الفوز على زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن المنتخب المصري يسعى لتحقيق الفوز على أوغندا لضمان المركز الأول.