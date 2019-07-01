دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد المصري لكرة القدم أرقام مهاجمي منتخب مصر في الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا، فكيف جاءت أرقام أبرز اللاعبين؟

محمد صلاح

لعب صلاح المباريات الثلاث لمنتخب بلاده في البطولة بتفاصيل 270 دقيقة، مرر 85 كرة منها 55 صحيحة، حاول تسجيل الأهداف في 16 مناسبة جاءت منها 9 محاولات على المرمى وسجل هدفين.

محمود تريزيغيه

شارك تريزيغيه في جميع مباريات الفراعنة في الدور الأول بتفاصيل 253 دقيقة، مرر 80 كرة منها 64 صحيحة حاول في 6 مناسبات تسجيل الأهداف جاءت منها 3 على المرمى وسجل هدفا وصنع آخر.

عبدالله السعيد

لعب السعيد المباريات الثلاث للفراعنة بتفاصيل 227 دقيقة، مرر 136 كرة منها 105 صحيحة، حاول تسجيل الأهداف في مناسبتين كانت إحداهما على المرمى ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

مروان محسن

شارك محسن في 3 مباريات لمنتخب بلاده بتفاصيل 183 دقيقة، مرر 22 كرة منها 15 صحيحة، وكان له 3 محاولات لتسجيل الأهداف منها واحدة على المرمى ولم يسجل أو يصنع أي هدف.