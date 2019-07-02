مدير منتخب مصر يكشف سبب "إحباط" اللاعبين ويؤكد: هناك مبالغة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدير المنتخب المصري، إيهاب لهيطة، أن لاعبي "الفراعنة" يشعرون بالإحباط بسبب السخرية من أدائهم في الدور الأول من بطولة كاس أمم أفريقيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال لهيطة في حوار تلفزيوني مع قناة تايم سبورت المصرية إن من حق الجميع التعبير عن رأيه دون سيطرة من أحد، ووعد بمعالجة الأخطاء وتقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.

وأضاف مدير المنتخب المصري قائلا إن المبالغة بالسخرية سببت الإحباط للاعبين، وكشف أن إدارة المنتخب تتحدث مع اللاعبين، وأشار إلى أن الانتقادات تصل إلى المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

وكان قد تصدر منتخب مصر فرق المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية برصيد 9 نقاط من 3 مباريات دون تلقي أهداف، للمرة الأولى في تاريخه، لكن الجمهور المصري لم يكن راضيا على أداء المنتخب.