بعد خروج الأرجنتين.. ميسي غاضبا: الحكام لم يحترمونا أمام البرازيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في تصرف لا يبدر منه كثيرا، شن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هجوما شرسا على التحكيم بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، بسبب ما اعتبره "قلة احترام" ضد "راقصي التانغو".

وقال ميسي في تصريحات صحفية أعقبت المباراة: "بعض الأمور تسبب لك التوتر وتخرجك من المباراة، فأنت ترى أن الحكم ليس عادلا، لم يستخدموا تقنية "الـVAR"، اتخذ الحكام قرارات خاطئة دون الرجوع إلى التقنية، هذا أمر فظيع، فالمباراة بأكملها سارت بهذا الشكل، لم يظهر الحكام الاحترام لنا".

وتابع النجم الأرجنتيني قائلا: "يجب النظر إلى مثل هذه الأمور، وأتمنى أن أن يفعل الكونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية) شيئا مع هذا النوع من التحكيم فالهدف الثاني جاء من ركلة جزاء لم تحتسب".

وأكد ميسي أن منتخب بلاده كان الأفضل في المباراة بل أنه قدم أفضل مبارياته في البطولة، وأضاف قائلا إن ما يغضبه هو الخروج بسبب التحكيم رغم الأداء الجيد جدا.