دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد رجل الأعمال المصري كامل ابو علي أن نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وصل مساء الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة في جولة سياحية بصحبة زوجته وأبنائه تستغرق 5 ايام بدعوة خاصة منه، بفضل العلاقة الشخصية التي تجمعه به.

وأضاف أبو علي في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيارة نجم عالمي بحجم سيرجيو راموس إلى مدينة الغردقة لها تأثير إيجابي على قطاع السياحة و الذي يشهد تحسنا كبيرا في مصر، وأشار إلى أن مصر جاذبة لنجوم العالم اذ كان هناك زيارات خلال العامين الماضيين، للاعب ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو وعائلته خلال العامين الماضيين.

وذكر رجل الأعمال المصري أن أي اسم يأتي إلى مصر من نجوم الفن والرياضة وغيرها يعطي رسائل إيجابية بأن مصر آمنة مشيرا أن راموس يستمتع بجمال مدينة الغردقة وشواطئها وأماكن الغطس الشهيرة هناك في زيارة خاصة بحتة نافيا حضورك اي مباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأتي زيارة راموس بعد عام من تسببه في إصابة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، تعرض خلالها النجم العالمي لهجوم شديد من الجماهير الإنجليزية والمصرية، وعلق ابو علي قائلا: "إنها كرة قدم قبل كل شيء وهو لم يفعل جريمة" ونذكر أنفسنا كمصريين أن نعطيه أفضل ما لدينا".

وأثارت زيارة راموس موجة تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ربط بعض المصريين بينها وبين إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين رحب آخرون براموس وعائلته.

يذكر أن مغردين تداولوا صورا لبعض فناقد الغردقة التي وضعت صور اللاعب الإسباني على جدرانها الخارجية، ترحيبا بزيارة قائد ريال مدريد.