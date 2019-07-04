فرانك لامبارد يعود إلى تشيلسي مدربا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي تشيلسي الإنجلزي لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد لإدارة الجهاز الفني للفريق خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري الذي تولي مهمة تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي "يسعد نادي تشلسي أن يعلن أن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد"، مضيفا أن "أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة، لامبارد يعود إلى ستامفورد بريدج بعد أن وقع عقدا لثلاثة أعوام".

واحتل نادي تشيلسي المركز الثالث في أقوى دوريات كرة القدم في العالم، ما يعني مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2019 – 2020.

وفاز لامبارد مع تشيلسي بـ11 لقبا، من بينها 3 ألقاب للدوري، ولقب لدوري أبطال أوروبا، أثناء تواجده مع الفريق اللندني لاعبًا.