تداول فيديو لدجوكوفيتش وهو يغني بالعربية.. فما هي الأغنية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، وهو يغني أغنية "يلا بينا يلا" باللغة العربية، ما أثار إعجاب متابعيه العرب.

وظهر اللاعب المصنف أول عالميا وهو يغني أغنية "يلا بينا يلا" برفقة أحد أصدقائه في "لايف" نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وغنى دجوكوفيتش معظم كلمات الأغنية باللغة العربية، ما أثار إعجاب متابعيه العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللاعب الصربي قد دخل عالم التنس عام 2003، وحقق لقبه الأول على مستوى المحترفين عام 2006 قبل ان يفوز بلقب الماسترز الأول في عام 2010.

يذكر أنه لا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي