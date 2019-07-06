بعد وصول راموس إلى الغردقة.. تداول صور لمورينيو من أمام الأهرامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون عبر موقع تويتر صورا للمدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، خلال زيارته للأهرامات في مصر.

ورحب المغردون المصريون بمورينيو الذي يزور مصر للمشاركة بتحليل مباراة المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا على إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، وفقا لما ذكره مغردون.

وتاتي زيارة "الـسبيشال وان" إلى مصر بعد أيام قليلة من وصول قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، إلى مدينة الغردقة لقصاء شهر العسل رفقة زوجته، بيلار روبيو.

يذكر أن مورينيو لا يدرب أي فريق منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي، لكن عدة أندية كانت قد أبدت رغبتها بالتعاقد معه، وفقا لوسائل إعلام أوروبية.