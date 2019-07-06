العثور على جثة بطل السعودية بالغوص الحر بسام بخيت عقب نزوله للبحر بجدة

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طريق "الصراط" في جازان.. هل هو الأخطر في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت إمارة منطقة مكة، الجمعة، العثور على جثة بسام بخيت بطل السعودية في رياضة الغوص الحر بعد نزوله للبحر الخميس، لإجراء تدريبات وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية بالمملكة.

ونشرت إمارة منطقة مكة على صفحتها بتويتر، صورا لبخيت قائلة: "حرس الحدود: فرق البحث والإنقاذ بجدة تعثر على جثة بطل المملكة في الغوص الحر بسام بخيت.. فُقد عقب نزوله للبحر أمس (الخميس)"

ووفقا لتقرير صحيفة سبق، فإن من إنجازات بخيت أنه "سجل رقماً قياسياً للغواصين السعوديين والخليجيين وذلك في مدينة دهب المصرية بجنوب سيناء، ضمن بطولة ’منظمة أيدا‘، وبمشاركة غواصين من عدة دول عربية وأوربية حيث نزل بأقصى عمق، وتمكن حينها من إنهاء غطسته والنزول بعمق ٧١ متراً بدون أسطوانة أوكسجين معتمداً على هواء الرئة، وذلك لمدة دقيقتين وخمسين ثانية عن فئة النزول باستخدام الحبل وبدون زعانف".

وذكر تقرير سبق أنه ووفقاً للمعلومات، فقد بخيت "أثناء التدريب على الغوص لأعماقٍ بعيدة وذلك استعداداً للمشاركة في فعاليات ’الغوص الحر‘ ضمن موسم جدة في أبحر.. وأن جثمان الكابتن بسام بخيت الذي توفي غريقاً في البحر سيتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر السبت في مسجد الثنيان بجدة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في وسم حمل اسم "بسام بخيت":