دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون عبر موقع تويتر مقطع فيديو من مدرجات ملعب مباراة مصر وجنوب أفريقيا، تضمنت صوت المذيع الداخلي وهو يعلن أسماء اللاعبين المشاركين بالمباراة، مشيرين إلى أن المذيع نطق اسم عمرو وردة بشكل مختلف عن بقية اللاعبين.

ويظهر الفيديو المذيع الداخلي وهو يذيع أسماء اللاعبين المشاركين بصوت مرتفع وسط تصفيقات الجماهير قبل أن يخفض صوته عند نطق اسم وردة.

ورحب قسم من الجماهير باللاعب، في حين كانت تحيته مختلفة عن بقية لاعبي المنتخب المصري المشاركين في اللقاء.

وكان قد تعرض وردة لأزمة مطلع البطولة، بعد أن اتهمته فتاتان بالتحرش بهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم استبعاده من قائمة المنتخب على إثر ذلك قبل أن يقرر الاتحاد المصري لكرة القدم حرمانه من مباريات الدول الأول فقط وإعادته إلى البطولة.

يذكر أن المنتخب المصري يواجه جنوب افريقيا ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل