مفاجأة جديدة.. مدغشقر تصنع التاريخ على الأراضي المصرية

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نشر الأحد ، 07 يوليو / تموز 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استمر منتخب مدغشقر في تفجير المفاجآت ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد أن أقصى الكونغو الديمقراطية وحجز مقعدا في ربع نهائي البطولة بأول مشاركة له فيها.

ففي مدينة الإسكندرية المصرية، تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في الشوطين الأصليين ليحتكما للأشواط الإضافية التي لم تحمل جديدا.

وفي ركلات الترجح، تمكنت مدغشقر من الفوز بنتيجة 4-2 لتحجز مقعدها في الدور ربع النهائي للبطولة.

ويسعى منتخب مدغشقر لمواصلة مغامرته في البطولة في الدور ربع النهائي بالوصول إلى المربع الذهبي.