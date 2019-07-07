دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مصريون عبر موقع تويتر صورا لرئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أثناء متابعته لمباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية، معبرين عن إعجابهم باختيار رئيس شاب لهذه الدولة الصغيرة.

فبينما يخوض منتخب مدغشقر (مفاجأة النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا) مباراة دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية، تداول مغردون صورا لرئيس هذه الدولة الصغيرة وعبروا عن إعجابهم بتسلم رئيس شاب للزمام الحكم في مدغشقر.

وقال أحد المغردين: "رئيس مدغشقر أصغر من ابن السيسي الله عليك يا فخر مدغشقر"، وعلق آخر على الصورة قائلا: "أحلا رئيس ده والله".

وكانت قد صنعت مدغشقر المفاجأة بعد أن وصلت لدور الـ16 في أول مشاركة لها في البطولة، وقد عبر عدد من المصريين عن تعاطفهم ودعمهم لها في العرس الأفريقي.

يذكر أن راجولينا البالغ من العمر 45 عاما كان قد استلم السلطة في مدغشقر عام 2019، بعد أن كان رئيسا لحكومة انتقالية بين عامي 2009 و2014.