دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد المدرب المصري السابق حسن شحاتة أداء "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا 2019 بعد الخروج من دور الـ16، مشيرا إلى أنه لو كان مدربا للمنتخب لكان استدعى 4 أو 5 لاعبين فقط من القائمة التي تم استدعاؤها.

وقال شحاتة في اتصال هاتي مع الإعلامي المصري أحمد موسى إن الفارق الفني بين الجيل الحالي والجيل الذي دربه كبير، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود عدد من اللاعبين الجيدين في المنتخب لكنهم افتقدوا من يوظفهم بشكل الصحيح.

وانتقد المدرب المصري السابق "المحسوبيات والمجاملات"، وعند سؤاله عن عدد اللاعبين الذين كان سيختارهم من التشكيلة التي تم استدعاؤها لو كان مدربا لمصر، أجاب شحاتة قائلا: "4 أو 5 كأقصى حد بيمن فيهم الاحتياطيين".

ووجه المدرب المصري انتقادات لمحمد صلاح ومحمود تريزيغيه، مشيرا إلى أنهما لم يقدما الأداء المرجو منهما، وأضاف قائلا: "نحن لا نمتلك منتخبا".

وامتدح شحاتة الجيل الذي دربه بين عامي 2006 و2010، مشيرا إلى أنه كان جيلا منضبطا ويلعب بوطنية، مشيرا إلى أن معظم لاعبي هذا الجيل لا يلعبون بوطنية في أرضية الملعب.

ووجه المدرب المصري انتقادات للمدرب المكسيكي السابق لمنتخب مصر، خافيير أغيري، لافتا إلى أن خياراته من البداية كانت خاطئة وإدارته للمباريات لم تكن بالمستوى المطلوب.